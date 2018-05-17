  В Петербурге фрегат «Полтава» спустят на воду в День города 



Санкт-Петербург, 17 мая. Копию первого линейного корабля Балтийского флота «Полтава» торжественно спустят на воду 27 мая.

Корпус корабля заложили еще пять лет назад. Тогда на торжестве присутствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. За последние пять лет специалисты восстановили парусник ХVIII века. Сейчас в Лахте идут последние приготовления к спуску. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Специалисты исторической верфи судостроения воссоздали линейный парусник ХVIII века вслепую, имея лишь гравюру и архивные документы. Гравюра художника Пикарта помогла восстановить внешний вид корабля и элементы декорирования.

Фрегат «Полтава» построили на Адмиралтейских верфях в честь победы русских войск в Полтавской битве. В июне 1712 года «Полтаву» спустили на воду. Петр I лично принимал участие в спуске.

Новую «Полтаву» воссоздали уже в соответствии с современными стандартами. После завершения празднеств, «Полтава» станет центром большого современного интерактивного музейного комплекса.

