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«Зенит» оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбительные кричалки
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    «Зенит» оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбительные кричалки

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    «Зенит» оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбительные кричалки
    Санкт-Петербург, 17 мая. Причиной штрафа стали нецензурные кричалки фанатов «Зенита» на матче «Зенит» — СКА-Хабаровск».

    На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза рассмотрели поведение болельщиков сине-бело-голубых на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск». Об этом информирует официальный сайт РФС.

    «В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 100 тысяч рублей»,  — сообщила пресс-служба РФС.

    Инициатор жалобы не уточняется.

    Напомним, «Зенит» и «СКА-Хабаровск» встретились на стадионе «Санкт-Петербург» 13 мая. «Зенит» разгромил соперника со счетом 6:0.

    Автор: Софья Куликова
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