«Зенит» оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбительные кричалки



Санкт-Петербург, 17 мая. Причиной штрафа стали нецензурные кричалки фанатов «Зенита» на матче «Зенит» — СКА-Хабаровск».

На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза рассмотрели поведение болельщиков сине-бело-голубых на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск». Об этом информирует официальный сайт РФС.

«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 100 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба РФС.

Инициатор жалобы не уточняется.

Напомним, «Зенит» и «СКА-Хабаровск» встретились на стадионе «Санкт-Петербург» 13 мая. «Зенит» разгромил соперника со счетом 6:0.