Тюльпаны на Елагином острове распустились до начала фестиваля



Санкт-Петербург, 17 мая. Из-за аномальной жары цветы распустились раньше запланированного срока. Фестиваль тюльпанов состоится на Елагином острове с 24 по 26 мая. Обычно цветение тюльпанов продолжается около четырех недель.

На прошлой неделе в Петербурге установилась рекордно жаркая погода. Из-за этого тюльпаны в ЦПКиО им. С. М. Кирова распустились раньше срока. Цветы высадили к фестивалю тюльпанов, которой традиционно проходит на Елагином острове с 2003 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО им. С. М. Кирова.

В этом году фестиваль входит в программу XXII Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 24 по 26 мая в Петербурге.

«В этом году все очень волновались, так как у нас была затяжная зима, переживали при подготовке фестиваля, что тюльпаны не успеют взойти вовремя, потому что они высаживаются еще с осени», - сообщила пресс-служа парка.

В прошлом году фестиваль пришлось перенести на две недели. Погода была такая холодная, что цветы не распустились к запланированному сроку. В этом году из-за резкого потепления тюльпаны уже расцвели.

Во вторник, 15 мая, температура в Петербурге достигла рекордной отметки +27,7С, такая погода в мае зафиксирована впервые с 1975 года.

Ранее стало известно, что на Елагином острове высадили 160 тысяч луковиц, включая 15 сортов черных тюльпанов.

