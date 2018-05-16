Канатоходец в Петербурге пройдет над Невой по разведенному Дворцовому мосту

Санкт-Петербург, 16 мая. Канатоходец Расул Абакаров рассказал, как собирается пройти над Невой через разведенный Дворцовый мост в ночь с 26 на 27 мая. Канатоходцу предстоит пройти через Неву на высоте 45 метров.

По словам самого Абакарова, он давно мечтал пройти по разведенному Дворцовому мосту. Ему удалось связаться с комитетом по культуре города, который одобрил проведение этого мероприятия.

Измерив при помощи «Мостотреста» длину пути и высоту над Невой, канатоходец приступил к тренировкам в районе «Ленэкспо». По его словам, главной помехой на канате является ветер и течение воды под ногами.

«Когда ты стоишь на канате, вода как будто течет вправо. И даже если ты смотришь перед собой, то нижним зрением замечаешь это течение. Это сбивает: оно как будто пытается тебя снести. Просто если бы это был бы асфальт, было бы проще», – приводит слова Абакарова «Петербургский Дневник».

Абакаров является потомственным канатоходцем из дагестанского рода основателей цирковой династии «Цовкра» Рабадана Абакарова и Яраги Гаджикурбанова.