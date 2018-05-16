    Комитеты Смольного переезжают в «Невскую ратушу»      

Санкт-Петербург, 16 мая. Уже 14 комитетов начали переезд в здание административно-делового центра «Невская ратуша».

Первыми в новый центр заехали сотрудники Дирекции по управлению объектами административного назначения. Они разместились в административно-общественном деловом центре еще год назад. Весной к ним присоединились сотрудники ГКУ «Управление информационных технологий и связи», ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», Комитета имущественных отношений. К сентябрю в новый центр должны переехать еще 13 комитетов. Об этом сообщает ТАСС.

Для горожан «Невская ратуша» откроется после переезда комитетов. Вход в ратушу будет свободным для всех. В круглом холле можно будет взять талон с информацией и пройти к нужному окну. В информационном зале расположено 60 окон, также есть и индивидуальные приемные.

Кроме того, здание «Невской ратуши» украшает огромный стеклянный купол. Под куполом планируется проводить выставки и разместить смотровую площадку.