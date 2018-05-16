Меню
Общество
Комитеты Смольного переезжают в «Невскую ратушу»      
Украина
СНБО Украины считает, что Киев побеждает в информационной войне
Следующая новость
Загрузка...

    Комитеты Смольного переезжают в «Невскую ратушу»      

    77

        Комитеты Смольного переезжают в «Невскую ратушу»      

    Санкт-Петербург, 16 мая. Уже 14 комитетов начали переезд в здание административно-делового центра «Невская ратуша».

    Первыми в новый центр заехали сотрудники Дирекции по управлению объектами административного назначения. Они разместились в административно-общественном деловом центре еще год назад. Весной к ним присоединились сотрудники ГКУ «Управление информационных технологий и связи», ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», Комитета имущественных отношений. К сентябрю в новый центр должны переехать еще 13 комитетов. Об этом сообщает ТАСС.

    Для горожан «Невская ратуша» откроется после переезда комитетов. Вход в ратушу будет свободным для всех. В круглом холле можно будет взять талон с информацией и пройти к нужному окну. В информационном зале расположено 60 окон, также есть и индивидуальные приемные.

    Кроме того, здание «Невской ратуши» украшает огромный стеклянный купол. Под куполом планируется проводить выставки и разместить смотровую площадку.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.