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Бесплатный Wi-Fi появился в 400 автобусах Петербурга
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    Бесплатный Wi-Fi появился в 400 автобусах Петербурга

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    Бесплатный Wi-Fi появился в 400 автобусах Петербурга

    Санкт-Петербург, 16 мая. Еще 300 автобусов оборудуют в ближайший месяц до начала ЧМ-2018.

    Как сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс», беспроводной интернет появился в автобусах, курсирующих по 33 маршрутам. Чтобы воспользоваться Wi-Fi, пассажиры должны пройти первичную авторизацию. В рамках единого городского интернет-пространства организована бесшовная идентификация, при пересадке с метро на автобус у пользователей не возникнет проблем с доступом к Wi-Fi.

    О наличии беспроводного интернета в салоне информируют специальные стикеры. Wi-Fi появился в автобусах № 22, 27, 49, 133, 187, 196. 

    В метро бесплатный интернет доступен почти на всех линиях еще с 2017 года. Оборудование установлено в 1784 вагонах, также 400 базовых станций помещено в тоннелях. Максимальная скорость подключения к сети составляет более 300 Мбит/с.
     

    Автор: Софья Куликова
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