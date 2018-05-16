Медведев оценил станцию метро «Новокрестовская» в Петербурге



Санкт-Петербург, 16 мая. Премьер-министр отметил, что метро в Петербурге не заменить, нужно продолжать и дальше строить станции.

Как сообщает Интерфакс, Дмитрий Медведев посетил станцую метро «Новокрестовская» и высоко оценил работу строителей. Он проинспектировал пункт досмотра пассажиров и проверил работу электронной стойки помощи пассажирам.

Премьер-министр заявил, что для такого огромного города, как Петербург, современное метро является важным достижением. Коммуникации в городе осложнены из-за большого потока машин, даже несмотря на создание новых магистралей. Метро никто не заменит, подчеркнул Медведев.

Премьер поздравил строителей с открытием станции и поблагодарил их за работу. «Новокрестовская» является важным объектом для предстоящего ЧМ-2018.

«Такого метро у нас еще не было, чтобы на намывной территории и с двумя тоннелями... это, конечно, абсолютно уникальный строительный опыт», — заявил Медведев.

Станция «Новокрестовская» откроется для пассажиров 27 мая в День города и станет 68 станицей метрополитена Петербурга.

