Депутаты Петербурга хотят ужесточить наказание за угон машины



Санкт-Петербург, 16 мая. В настоящее время те, кто угоняют автомобиль «просто прокатиться» несут слишком мягкое наказание, считает инициатор законопроекта.

Депутат Денис Четырбок заявил, что угонщики, в чьи мотивы не входит кража или перепродажа транспортного средства, должны нести более серьезное наказание. Об этом сообщает ЗАКС.Ру.

В данный момент тех, кто угоняют автомобиль «просто прокатиться», судят по 166 статье Уголовного кодекса «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Депутат считает, что данная мера несправедлива и позволяет угонщику легко отделаться.

По словам депутата, за прошлый год половину угнанных автомобилей взяли с невинной целью «прокатиться», за что получили довольно мягкое наказание.