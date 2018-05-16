Госстройнадзор остановил строительство рядом с треснувшим домом в Петербурге



Санкт-Петербург, 16 мая. Исторический дом на улице Александра Невского не выдержал соседства со стройкой и треснул.

Пресс-служба Госстройнадзора по Санкт-Петербургу сообщила о приостановке строительства восьмиэтажной гостиницы. Временный запрет связан с нарушением требований проектной документации.

Напомним, старый дом на улице Александра Невского треснул от подвала до чердака этой весной. Рядом с домом возводится восьмиэтажный гостиничный комплекс.

По факту ЧП провели проверку строящегося здания и выявили, что застройщик гостиницы в лице ООО «Вечная крепость» нарушил требования проектной документации. В частности, не до конца выполнены работы по закреплению оснований фундамента жилого дома №10.

Застройщик должен устранить нарушения в срок до 11 июня. На этот период строительство на объекте приостановлено.