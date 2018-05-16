Меню
Политика
Медведев: Оборот «цифровых денег» должен быть регламентирован 
Новости Сирии
Сирия: бригада ССА перешла на сторону правительственных войск в Хомсе
Следующая новость
Загрузка...

    Медведев: Оборот «цифровых денег» должен быть регламентирован 

    301

    Медведев: Оборот «цифровых денег» должен быть регламентирован 

    Санкт-Петербург, 16 мая. Премьер-министр заявил, что сделки в правовой среде – это то, что нельзя игнорировать. Данная сфера нуждается в гибком правовом регламентировании.

    Дмитрий Медведев в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского Международного юридического форума напомнил, что в стадии подготовки находятся два законопроекта, касающиеся финансового регулирования в цифровой сфере.

    «Рубль сейчас и в будущем остается единственным законным платежным средством, но сделки в цифровой среде — это та реальность, которую мы больше не можем игнорировать», — заявил премьер-министр.

    По словам Медведева, в юридической среде вместо сленговых выражений «криптовалюта» и «токены» используется понятие «цифровых денег». В цифровой среде распространяются ранее неизвестные объекты права и способы инвестирования, распространяется блокчейн, который выводит на новый виток развития трансграничные финансовые операции, заявил глава кабмина.

    Необходимо обеспечить на законодательном уровне защиту от злоупотреблений, преступных действий в цифровой среде. Однако, подчеркнул Медведев, все зарегулировать в цифровом мире является контрпродуктивно и нереально. Нужно создать гибкое правовое регулирование в этой сфере, не мешающее ее развитию.
     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.