Медведев: Оборот «цифровых денег» должен быть регламентирован 

Санкт-Петербург, 16 мая. Премьер-министр заявил, что сделки в правовой среде – это то, что нельзя игнорировать. Данная сфера нуждается в гибком правовом регламентировании.

Дмитрий Медведев в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского Международного юридического форума напомнил, что в стадии подготовки находятся два законопроекта, касающиеся финансового регулирования в цифровой сфере.

«Рубль сейчас и в будущем остается единственным законным платежным средством, но сделки в цифровой среде — это та реальность, которую мы больше не можем игнорировать», — заявил премьер-министр.

По словам Медведева, в юридической среде вместо сленговых выражений «криптовалюта» и «токены» используется понятие «цифровых денег». В цифровой среде распространяются ранее неизвестные объекты права и способы инвестирования, распространяется блокчейн, который выводит на новый виток развития трансграничные финансовые операции, заявил глава кабмина.

Необходимо обеспечить на законодательном уровне защиту от злоупотреблений, преступных действий в цифровой среде. Однако, подчеркнул Медведев, все зарегулировать в цифровом мире является контрпродуктивно и нереально. Нужно создать гибкое правовое регулирование в этой сфере, не мешающее ее развитию.

