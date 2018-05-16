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Таблички «18+» появятся во всех барах Петербурга
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    Таблички «18+» появятся во всех барах Петербурга

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    Таблички «18+» появятся во всех барах Петербурга
    Санкт-Петербург, 16 мая. За отсутствие таблички владельцу бара придется заплатить штраф до 15 тысяч рублей.

    В первом чтении городской парламента одобрил проект, согласно которому во всех питейных заведениях, в которых ограничено нахождение несовершеннолетних, должны быть установлены предупреждающие таблички «18+». Об этом сообщает «Петербургский дневник».

    Штраф за отсутствие такой таблички составит 5 тысяч рублей для физического лица и 15 тысяч рублей для юридического.

    Инициатор законопроекта Александр Тетердинко отметил, что перечь мест, где запрещено находится несовершеннолетним, уже установлен. В Северной столице несовершеннолетним запрещено появляться в барах, рюмочных, пивных ресторанах и секс-шопах. В ночное время также нельзя заходить в интернет-клубы и сауны.

    «Предприниматели должны предупреждать об этом посетителей, но ответственность за отсутствие такой информации в законе не прописана», — объяснил свою инициативу Тетердинко.
     

    Автор: Софья Куликова
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