Студенты СПбГУ предложили печатать зубные коронки на 3D-принтере



Санкт-Петербург, 16 мая. Новый способ изготовления зубных протезов сделает их в три раза дешевле.

Участники конкурса «Start-up СПбГУ — 2018» работают над созданием фотополимерной смолы, или «жидкой» керамики. Такая технология позволит печатать на 3D-принтере зубные коронки, что сделает их в три раза доступнее.

Стереолитографический 3D-принтер, который будет печатать зубы, уже собран. Во время его работы фотополимерную смолу облучает лазер, из-за чего вещество застывает. Затем протез помещают в высокотемпературную печь, где полимер превратится в очень прочный керамический материал.

По предварительным расчетам, такая модель будет стоить не более 2 тысяч рублей. К тому же, печать одного зуба займет около 40 минут, сейчас же протезы изготавливают по несколько недель.