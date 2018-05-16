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Студенты СПбГУ предложили печатать зубные коронки на 3D-принтере
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    Студенты СПбГУ предложили печатать зубные коронки на 3D-принтере

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    Студенты СПбГУ предложили печатать зубные коронки на 3D-принтере
    Санкт-Петербург, 16 мая. Новый способ изготовления зубных протезов сделает их в три раза дешевле.

    Участники конкурса «Start-up СПбГУ — 2018» работают над созданием фотополимерной смолы, или «жидкой» керамики. Такая технология позволит печатать на 3D-принтере зубные коронки, что сделает их в три раза доступнее.

    Стереолитографический 3D-принтер, который будет печатать зубы, уже собран. Во время его работы фотополимерную смолу облучает лазер, из-за чего вещество застывает. Затем протез помещают в высокотемпературную печь, где полимер превратится в очень прочный керамический материал.

    По предварительным расчетам, такая модель будет стоить не более 2 тысяч рублей. К тому же, печать одного зуба займет около 40 минут, сейчас же протезы изготавливают по несколько недель.

    «Мы печатаем протезы с большой точностью, к тому же керамические материалы обычно не вызывают аллергии», — рассказал член команды CeramicPrints Павел Тальянов.
     

    Автор: Софья Куликова
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