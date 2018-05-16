«Сухой закон» во время ЧМ-2018 одобрили в I чтении в ЗакСе Петербурга



Санкт-Петербург, 16 мая. Крепкий алкоголь и пиво в стеклянной таре будет запрещено продавать возле стадиона «Санкт-Петербург» во все дни проведения матчей и за день до их старта.

Законодательное собрание Петербурга 16 мая одобрило в первом чтении законопроект об ограничении продажи алкоголя в стеклянной таре в дни матчей Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ЗАКС.РУ.

Алкоголь в стеклянной таре нельзя будет купить у стадиона «Санкт-Петербург» и вблизи фанзоны на Конюшенной площади. Запрет распространяется на продажу алкогольной продукции в магазинах на Невском проспекте, набережной Мойки, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, набережной Лебяжьей канавки и Садовой улице. Вблизи стадиона алкоголь в стекле нельзя будет купить на территории Крестовского, Каменного и Елагина островов, а также части Приморского района, прилегающей к Яхтенному мосту. Ограничение не коснется заведений общественного питания.

Законопроект поддержали 43 депутата.