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Полтавченко просят усилить контроль за фестивалями в Парке 300-летия
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    Полтавченко просят усилить контроль за фестивалями в Парке 300-летия

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    Полтавченко просят усилить контроль за фестивалями в Парке 300-летия
    Санкт-Петербург, 16 мая. Жители соседних домов жалуются на проведение шумных фестивалей в парке, сообщили депутаты КПРФ.

    Депутаты фракции КПРФ подготовили запрос губернатору Петербурга. Губернатора просят разобраться с проведением многочисленных мероприятий в Парке 300-летия. Прежде всего обеспечить безопасность участников и жителей Приморского района.

    Поводом для обращения стал инцидент на фестивале «Боевая сталь», в ходе которого под гусеницу танка попал мужчина. Также поводом для обращения стали регулярные жалобы жителей близлежащих домов на шум.

    Депутаты отметили, что администрация района не может принять меры к организаторам, потому что данные мероприятия согласуются на уровне городских комитетов. Таким образом, исполнительные власти Петербурга не контролируют проведение фестивалей.

    «Организатор получает огромное количество согласований от различных органов власти, а контроль за проведением никем не осуществляется, и в итоге никто ни за что не отвечает», — заявили представители КПРФ.

    Автор: Софья Куликова
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