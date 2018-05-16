Полтавченко просят усилить контроль за фестивалями в Парке 300-летия



Санкт-Петербург, 16 мая. Жители соседних домов жалуются на проведение шумных фестивалей в парке, сообщили депутаты КПРФ.

Депутаты фракции КПРФ подготовили запрос губернатору Петербурга. Губернатора просят разобраться с проведением многочисленных мероприятий в Парке 300-летия. Прежде всего обеспечить безопасность участников и жителей Приморского района.

Поводом для обращения стал инцидент на фестивале «Боевая сталь», в ходе которого под гусеницу танка попал мужчина. Также поводом для обращения стали регулярные жалобы жителей близлежащих домов на шум.

Депутаты отметили, что администрация района не может принять меры к организаторам, потому что данные мероприятия согласуются на уровне городских комитетов. Таким образом, исполнительные власти Петербурга не контролируют проведение фестивалей.