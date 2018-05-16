Пытки и гуманный подход: на ПМЮФ обсудили эффективные меры борьбы с терроризмом 

Санкт-Петербург, 16 мая. В первый день Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) представители Швейцарии, Индии и США обсудили эффективные меры противодействия терроризму, которые применяются в их странах.

Методы Швейцарии

Первым перед многочисленной публикой выступил посол по особым поручениям по международной борьбе с терроризмом министерства иностранных дел Швейцарии Стефан Хуси. В начале своей речи спикер уточнил, что его страна является мировым финансовым центром, поэтому в борьбе с терроризмом приняты «очень жесткие меры». Одной из таких мер является применение уголовного правосудия. Также используются и другие меры — «например, лишение гражданства, изъятие паспорта, санкции против членов «Аль-Каиды»1 (одна из самых крупных ультрарадикальных международных террористических организаций ваххабитского направления ислама, запрещена в России. — Прим. ФАН)».

Как и во всем мире, в Швейцарии озабочены проблемой использования современных технологий, в том числе и действующими в Интернете террористическими группировками. Несмотря на то, что в стране используются специальные техники по выявлению информации, пропагандирующей террористическую деятельность, финансовых махинаций и других нарушений закона, полностью исключить «опасный элемент» из Сети невозможно. Кроме того, эти организации обеспечивают диалог между органами власти и горожанами.

«Решение — объединение с частным сектором. Крупные технические компании должны при помощи искусственного интеллекта осуществлять контроль над информацией, — предложил Хуси. — Большая часть нелегального контента удаляется из Интернета до того, как публикация становится общественным достоянием. Такая практика применяется во многих европейских странах, и она касается не только террористических публикаций. Однако необходимо найти баланс между безопасностью и свободами человека».

Профилактика терроризма также активно используется в Швейцарии. В случае, если человек или организация вызвали у спецслужб подозрение, они вносятся в специальный список.

«Если какое-то лицо будет внесено в такой список, это значительно усложнит жизнь индивидуума, — пояснил спикер. — Этот институт просматривает элементы нарушения прав человека и дает рекомендации как с ним поступить. Принудительны меры и профилактическое задержание очень важны».

Методы США

Бывший прокурор штата Флорида, управляющий партнер юридической фирмы Кендалл Коффи в начале своего выступления упомянул важное событие, которое в этот день должно состояться в Вашингтоне: члены парламента голосуют за утверждение нового директора центрального разведывательного управления (ЦРУ).

«Это голосование является значительным шагом, связанным с таким явлением как пытки, которые запрещены, — сказал Коффи. — Кандидат на должность руководителя ЦРУ также заверил, что пыткам в управлении не место».

После террористической атаки 11 сентября администрация экс-президента США Джорджа Буша завила, что некоторые формы пыток являются легальными. Это вызвало активную дискуссию как среди политиков, так и рядовых граждан. Сенатор Джон Маккейн, который сам подвергался пыткам во время войны во Вьетнаме, выступил против таких мер воздействия на человека, даже если он террорист. Однако действующий президент США Дональд Трамп в своей предвыборной кампании говорил о допущении некоторых видов пыток.

«Пытки неэффективны, под ними можно признаться в чем угодно, — пояснил свою позицию спикер. — Необходимо найти другие методы эффективной борьбы с терроризмом. Статистика показывает, что некоторые задержанные лица, выходя на свободу, возвращаются в террористическую деятельность».

Поэтому сейчас обвиняемым в данном деянии представляется адвокат, который защищает его права перед военным судом.

Методы Индии

Угроза терроризма не обошла стороной и Индию. Секретарь министерства юстиции Индии Нараяна Раджу Гавараджу подчеркнул, что нет плохого или хорошего терроризма, поэтому любой терроризм должен быть объектом войны.

«Резолюция от 2003 года подтвердила, что государство должно применять любые меры в борьбе с терроризмом», — сказал спикер.

В первую очередь в Индии применяется практика рассмотрение террористического преступления в Уголовном суде Индии. Также в стране применяется практика уголовного преследования «преступника», который готовил террористический акт, но не довел свой умысел до исполнения.

«Задерживая террориста, мы действуем в интересах нацбезопасности и, таким образом, обеспечиваем права человека, — подчеркнул Раджу. — Это касается индийского права».

1 Организация запрещена на территории РФ.