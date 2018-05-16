ЗакС Петербурга поддержал строительство роддома в Приморском районе



Санкт-Петербург, 16 мая. Депутат Андрей Анохин обратился к Георгию Полтавченко с просьбой построить роддом на месте снесенных гаражей.

Как сообщает «ЗакС.ру», депутат из фракции «Единая Россия» направил запрос главе Петербурга 16 мая. По словам парламентария, в Приморском районе снесли гаражи для строительства роддома, однако позже выяснилось, что землю могут определить для строительства футбольного поля.

Также депутат считает, что земли были незаконно переданы инвестору под строительство футбольного стадиона, а стоимость земли неоправданно снизилась.

«Мы в очередной раз имеем дело со схемами, когда возможным станет вывод государственной земли из собственности Петербурга», — заявил депутат Андрей Анохин.

Анохин просит Полтавченко проконтролировать данную ситуацию и наблюдать за распоряжением городскими землями, особенно в Приморском районе.

Все 50 депутатов ЗакСа поддержали запрос Анохина.