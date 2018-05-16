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«Ленсвет» представил карту прогулочных маршрутов по ночному Петербургу
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    «Ленсвет» представил карту прогулочных маршрутов по ночному Петербургу

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    «Ленсвет» представил карту прогулочных маршрутов по ночному Петербургу
    Санкт-Петербург, 16 мая. Сервис предлагает десять маршрутов по освещенным улицам Петербурга.

    «Ленсвет» запустил сервис прогулочных маршрутов к Международному дню света, который отмечается 16 мая. Сервис предлагает десять пешеходных маршрутов по вечернему городу с учетом объектов, находящихся в обслуживании «Ленсвета».

    Гостям и жителям города предложены десять променадов продолжительностью от 30 минут до полутора часов. 

    «Пешие прогулки по Центральному, Адмиралтейскому, Петроградскому, Московскому районам знакомят экскурсантов с историческими вехами объектов, концепцией наружного освещения рассматриваемых улиц, скверов и архитектурно-художественной подсветки зданий, монументов», — сообщает пресс-служба «Ленсвета».

    На сайте СПБ ГУП «Ленсвет» можно ознакомиться с графиком работ наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.
     

    Автор: Софья Куликова
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