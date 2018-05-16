ЗакС Петербурга одобрил проведение парламентских расследований



Санкт-Петербург, 16 мая. Законопроект предполагает создание специального органа для расследования проблемных вопросов жизни Петербурга.

Законодательное собрание Петербурга приняло два законопроекта о создании парламентской комиссии. Согласно инициативе, комиссия сможет проводить расследования в случае нарушения прав и свобод человека, ненадлежащего исполнения городского бюджета. По итогам расследования депутаты смогут выдвинуть предложение об обращении в правоохранительные органы, выразить недоверие чиновнику или наложить взыскание.

Два законопроекта отличаются друг от друга тем, что первый предлагает сформировать постоянную комиссию, а второй – временную. Также предложены разные варианты формирования комиссии. Максим Резник, которому принадлежит инициатива первого проекта, предлагает составить комиссию из представителей всех фракций. Второй законопроект Сергея Соловьева и Дениса Четырбока такого положения не имеет.

Инициативу парламентского расследования может внести депутат ЗакСа, после повод для расследования утверждается всеобщим голосование ЗакСа.