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МЧС предупредило петербуржцев о ливнях и возвращении аномальной жары
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    МЧС предупредило петербуржцев о ливнях и возвращении аномальной жары

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    МЧС предупредило петербуржцев о ливнях и возвращении аномальной жары
    Санкт-Петербург, 16 мая. В Петербурге ожидается гроза и порывистый ветер до 8 м/c. Температура поднимется до +25 С.

    Региональное отделение МЧС информирует, что в среду, 16 мая, в первой половине дня ожидаются дожди, переменная облачность, в некоторых районах возможна гроза. Южный ветер достигнет 8 м/c при грозе. Воздух прогреется до +23С в городе и до +25С в Ленинградской области.

    В четверг ожидается переменная облачность, кратковременные осадки и слабый ветер. Днем температуры поднимется до +25С, ночная температура составит +10С ... +12С.

    В пятницу петербуржцев снова ждут дожди с грозами и порывистым ветром. Однако температура будет держаться на отметке +25С.

    Накануне, 15 мая, в Петербурге был установлен температурный рекорд: столбики термометров поднялись до +28,2С. Подобная температура в мае наблюдалась лишь в 1975 году.
     

    Автор: Софья Куликова
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