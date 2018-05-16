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Болельщики «Зенита» устроили проводы Кришито в аэропорту Петербурга
Россия
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    Болельщики «Зенита» устроили проводы Кришито в аэропорту Петербурга

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    Доменико Кришито

    Санкт-Петербург, 16 мая. Фанаты «Зенита» проводили бывшего капитана команды с баннерами, файерами и традиционными кричалками.

    Болельщики попрощались с бывшим капитаном и защитником «Зенита» итальянцем Доменико Кришито. Кришито играл в ФК «Зенит» последние семь лет, сейчас футболист возвращается в ФК «Дженоа».

    «Спасибо, спасибо, спасибо. Вы пришли попрощаться со мной в аэропорту. Здесь я определенно оставляю кусочек своего сердца. Форца, «Зенит»! Спасибо!» – написал Кришито в «Инстаграме».

    Ранее Доменико Кришито записал видео, в котором обратился к болельщикам «Зенита» с прощальной речью на русском языке.

    Автор: Софья Куликова
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