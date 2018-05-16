Болельщики «Зенита» устроили проводы Кришито в аэропорту Петербурга

Санкт-Петербург, 16 мая. Фанаты «Зенита» проводили бывшего капитана команды с баннерами, файерами и традиционными кричалками.

Болельщики попрощались с бывшим капитаном и защитником «Зенита» итальянцем Доменико Кришито. Кришито играл в ФК «Зенит» последние семь лет, сейчас футболист возвращается в ФК «Дженоа».

«Спасибо, спасибо, спасибо. Вы пришли попрощаться со мной в аэропорту. Здесь я определенно оставляю кусочек своего сердца. Форца, «Зенит»! Спасибо!» – написал Кришито в «Инстаграме».

Ранее Доменико Кришито записал видео, в котором обратился к болельщикам «Зенита» с прощальной речью на русском языке.