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Медведев выступит на юридическом форуме в Петербурге и посетит «Новокрестовскую»
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    Медведев выступит на юридическом форуме в Петербурге и посетит «Новокрестовскую»

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    Медведев выступит на юридическом форуме в Петербурге и посетит «Новокрестовскую»

    Санкт-Петербург, 16 мая. Премьер-министр выступит на пленарном заседании «Будущее юридической профессии».

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит VIII Петербургский международный юридический форум 16 мая. В рамках форума эксперты обсудят последние изменения в международном и российском законодательстве. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

    Медведев является кандидатом юридических наук и регулярно выступает на Петербургском международном юридическом форуме. Форум проводится ежегодно с 2011 года и стал крупнейшей международной площадкой для диалога политиков, юристов, экономистов и ученых, представляющих основные экономические и правовые системы.

    В этом году участие в ПМЮФ примут представители 25 стран мира, в числе которых Австрия, Великобритания, Корея, США, Турция, Япония.

    На ПМЮФ запланировано более 90 мероприятий: дискуссии, презентации, лекции, игровые судебные процессы и сателлитные мероприятия. В ходе форума пройдет церемония вручения премии ПМЮФ в области частного права. Награда не имеет аналогов и была учреждена в 2017 году. 

    После ПМЮФ Медведев посетит новую станция метро «Новокрестовская», которую открыли 13 мая в преддверии ЧМ-2018.

    Автор: Софья Куликова
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