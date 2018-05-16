Автобусам запретили парковаться у музея «Петергоф»



Санкт-Петербург, 16 мая. Остановка и стоянка экскурсионных автобусов запрещена вблизи музея-заповедника «Петергоф».

Как сообщает «Петербургский дневник», новая схема организации дорожного движения запрещает парковку туристических автобусов на некоторых участках Петродворцового района.

Проведена работа по установке знаков, запрещающих остановку и стоянку автобусов на Собственном проспекте, Бобыльской дороге, бульваре Красных Курсантов, улице Халтурина, бульваре Разведчика и Разводной улице.

В прошлом туристическом сезоне на улицах города сложилась негативная ситуация с парковкой туристических автобусов, прибывающих в Государственный музей-заповедник «Петергоф». Туристические автобусы парковались даже на внутридворовых проездах, что вызвало возмущение местных жителей. Также несанкционированная парковка осложняла работу социального транспорта.

Жители района выразили желание изменить порядок парковки во время анкетирования, которое проводилось по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко на выборах 18 марта.

Новые правила дорожно-уличного движения вступили в силу с 11 мая.