Ученые из Петербурга открыли новый способ захоронения радиоактивных отходов 



Санкт-Петербург, 16 мая. Ученые СПбГУ создали новый тип нанотрубок из урана и серы, которые могут использоваться для безопасного захоронения ядерных отходов. Об этом сообщила пресс-служба университета.

На данный момент существует два способа захоронения радиоактивных отходов — в стекле или керамике и в виде кристаллических материалов, поясняет руководитель проекта, профессор СПбГУ Олег Сийдра. В ходе проекта ученые разработали нанотрубки, которые состоят из атомов урана и серы, этот материал может стать третьим вариантом захоронения радиоактивных отходов.

Преимущество нового способа в том, что радиоактивный уран не просто отделяется оболочкой от окружающей среды, а связывается в новую структуру, устойчивую к температурным и кислотным воздействиям. Однако полигоны придется выбирать тщательно, чтобы не просачивались грунтовые воды.

Ученые отмечают, что использование нанотрубок позволит значительно увеличить безопасность хранения радиоактивных отходов для окружающей среды, кроме того, для нанотрубок можно использовать отработанный оружейный уран и отработанное топливо атомных станций.

Однако проект требует дополнительных исследований, которые подтвердят преимущества данного метода.