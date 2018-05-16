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На «Адмиралтейской» появится переход на зеленую ветку
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    На «Адмиралтейской» появится переход на зеленую ветку

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    На «Адмиралтейской» появится переход на зеленую ветку
    Санкт-Петербург, 16 мая. Переход с фиолетовой ветки на зеленую был заложен при проектировании станции «Адмиралтейская».

    Дату реализации проекта в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» пока не называют. В оригинальном проекте станции пересадочный узел планировался, в торце «Адмиралтейской» оставили специальный задел под переход. А в нескольких десятках метров от него проходят переходы Невско-Василеостровской ветки.

    Однако пересадочный узел до сих пор не строили из-за сложности таких работ. Также подобные работы требуют перекрытия движения на станциях фиолетовой и зеленой линий. 

    Согласно проектной документации, узел предполагает возведение сдвоенной односводчатой станции над существующими тоннелями.
     

    Автор: Софья Куликова
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