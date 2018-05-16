На «Адмиралтейской» появится переход на зеленую ветку



Санкт-Петербург, 16 мая. Переход с фиолетовой ветки на зеленую был заложен при проектировании станции «Адмиралтейская».

Дату реализации проекта в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» пока не называют. В оригинальном проекте станции пересадочный узел планировался, в торце «Адмиралтейской» оставили специальный задел под переход. А в нескольких десятках метров от него проходят переходы Невско-Василеостровской ветки.

Однако пересадочный узел до сих пор не строили из-за сложности таких работ. Также подобные работы требуют перекрытия движения на станциях фиолетовой и зеленой линий.

Согласно проектной документации, узел предполагает возведение сдвоенной односводчатой станции над существующими тоннелями.

