В Петербурге составили рейтинг дорожных подрядчиков



Санкт-Петербург, 16 мая. За последний месяц ГАТИ выявила 38 нарушений по адресам дорожный работ.

Государственная административно-техническая инспекция составила рейтинг подрядчиков дорожного ремонта. Рейтинг составлялся согласно данным мониторинга нарушений на объектах дорожных работ. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

В настоящее время инспекция выдала 98 орденов на объекты ремонта. Всего за последний месяц выявлено 38 нарушений, большая часть качается низкой культуры производства работ на объектах.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано на объектах ЗАО«АБЗ-Дорстрой» — 15 нарушений. В отношении нарушителей ведется претензионная работа, на них накладываются штрафные санкции. В ГАТИ отметили, что подрядчики согласились с замечаниями инспекции и обязались устранить нарушения в ближайшее время.

Инспекция ГАТИ не нашла ни одного нарушения у следующих подрядчиков: ЗАО «Ювенал», ООО «Геоизол», АО «ПО Возрождение», ЗАО «Пилон».

