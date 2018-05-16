«Новая Голландия» номинирована на премию Бернхарда Реммерса



Санкт-Петербург, 16 мая. Ансамбль «Новая Голландия» посетил член научного совета Академии им. Бернхарда Реммерса с целью оценить соответствие острова требованиям премии в области реставрации.

Член научного совета Академии им. Бернхарда Реммерса, председатель наблюдательного совета группы компаний Remmers Gruppe AG Герд-Дитер Зивердинг оценил ансамбль «Новая Голландия» в соответствии с требованиями престижной международной премии в области реставрации, ремонта и восстановления памятников архитектуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Зивердинг отметил, что все постройки «Новой Голландии»: здание тюрьмы, кузница, «Лесные склады» — сохранили свой исторический облик. Отреставрированные здания успешно функционируют как общественные пространства.

«Задача такая – познакомиться с объектом, посмотреть, что здесь было сделано, какие есть заслуги с точки зрения реставрации и впоследствии подготовить некий отчет, который будет представлен другим членам совета для принятия окончательного решения», — рассказал представитель компании Remmers Gruppe AG.

Вице-губернатор Игорь Албин встретился с представителем совета и рассказал о мерах государственного контроля за использованием памятников исторического наследия. В свою очередь Герд-Дитер Зивердинг подчеркнул, что он впечатлен работой реставраторов «Новой Голландии».

Премия Бернхарда Реммерса вручается ежегодно в рамках международной выставки Denkmal.Ранее архитектурный ансамбль «Новая Голландия» включили в список номинантов на премию.