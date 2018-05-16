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Пожар в жилом доме на Екатерининском проспекте в Петербурге ликвидирован
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    Пожар в жилом доме на Екатерининском проспекте в Петербурге ликвидирован

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    Пожар в жилом доме на Екатерининском проспекте в Петербурге ликвидирован

    Петербург, 16 мая. В МЧС сообщили о ликвидации пожара в жилом доме на Екатерининском проспекте.

    Как уточнили в спасательном ведомстве, при пожаре никто не пострадал. К ликвидации чрезвычайного происшествия от регионального управления МЧС были привлечены 8 единиц техники и 40 человек личного состава.

    Пожар в жилом доме на Екатерининском проспекте в Петербурге ликвидирован

    Как ранее сообщал ФАН, сообщение на пульт дежурного о возгорании в доме №2 по Екатерининскому проспекту поступило в 03:20. Уже через восемь минут на месте ЧП были первые пожарные.

    Автор: Константин Терехов
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