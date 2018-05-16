В Петербурге произошел пожар в жилом доме на Екатерининском проспекте

Санкт-Петербург, 16 мая. Корреспондент «Федерального агентства новостей» сообщает, что в ночь на среду в жилом доме на Екатерининском проспекте в Санкт-Петербурге произошел пожар.

Сообщается, что возгорание началось во второй секции в доме №2 на 20-м этаже.

В настоящее время на месте происшествия работают два пожарных расчета. Также к дому прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

Экстренные службы провели эвакуацию жителей дома.

Отмечается, что на верхних этажах здания видно сильное задымление.

Накануне газета Известия сообщала, что в жилом девятиэтажном доме на юго-востоке Москвы произошло возгорание, была проведена эвакуация жильцов. Согласно имеющейся информации, пожар вспыхнул на шестом этаже здания на Ставропольской улице. Информация о пострадавших и погибших не поступала.