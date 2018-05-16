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В Петербурге произошел пожар в жилом доме на Екатерининском проспекте
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    В Петербурге произошел пожар в жилом доме на Екатерининском проспекте

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    В Петербурге произошел пожар в жилом доме на Екатерининском проспектеСанкт-Петербург, 16 мая. Корреспондент «Федерального агентства новостей» сообщает, что в ночь на среду в жилом доме на Екатерининском проспекте в Санкт-Петербурге произошел пожар.

    Сообщается, что возгорание началось во второй секции в доме №2 на 20-м этаже.

    В настоящее время на месте происшествия работают два пожарных расчета. Также к дому прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

    Экстренные службы провели эвакуацию жителей дома.В Петербурге произошел пожар в жилом доме на Екатерининском проспекте

    Отмечается, что на верхних этажах здания видно сильное задымление.

    Накануне газета Известия сообщала, что в жилом девятиэтажном доме на юго-востоке Москвы произошло возгорание, была проведена эвакуация жильцов. Согласно имеющейся информации, пожар вспыхнул на шестом этаже здания на Ставропольской улице. Информация о пострадавших и погибших не поступала. 

    Автор: Ирина Новикова
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