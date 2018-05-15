Центр семейной адаптации открылся в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 мая. Центр семейной адаптации открылся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Психологи и воспитатели помогут научиться выходить из кризисных ситуаций и конфликтов в Центре семейной адаптации, который начал свою работу во вторник, 15 мая, на проспекте Энергетиков.

Губернатор города Георгий Полтавченко принял участие в открытии Центра семейной адаптации. Он отметил, что воспитание детей является достаточно сложным процессом, а воспитать приемных детей — сложнее в два раза.