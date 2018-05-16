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Молодежный фестиваль водных видов спорта соберет в Петербурге тысячи гостей
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    Молодежный фестиваль водных видов спорта соберет в Петербурге тысячи гостей

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    Международный молодежный водный фестиваль пройдет в Петербурге в мае

    Санкт-Петербург, 15 мая. Международный молодежный водный фестиваль пройдет 26 мая в парке в честь 300-летия Петербурга, сообщили организаторы мероприятия.

    Фестиваль пройдет в городе уже в шестой раз. Он заслуженно считается одним из самых ярких событий в летней жизни Северной столицы. На этот раз организаторы приготовили для гостей еще более насыщенную программу. Присоединиться к фестивалю собираются десятки тысяч человек.

    Петербуржцы и туристы смогут познакомиться с такими направлениями активной жизни, как гидрофлай, флайбордин, а также винд, кайт, сап и мотосерфинг. Мастера своего дела расскажут им, как работает Jetovator – современное устройство, позволяющее выполнять крутые маневры над водой, используя лишь несколько рычагов управления, и покажут лучшие свои трюки.

    Международный молодежный водный фестиваль пройдет в Петербурге в мае

    Любителей пляжного волейбола привлечет открытие летней серии турниров CUT-SHOT. Также у воды пройдет финальный этап соревнований по авиамодельному спорту, где пилотам предстоит продемонстрировать ряд фигур сложного пилотажа, в частности взлет и посадку на воде.

    Самые сильные люди планеты примут участие с соревнованиях Strongman. Также в рамках фестиваля пройдет межклубный благотворительный турнир по кроссфит.

    Насыщенную спортивную программу организаторы разбавят культурной. Гостей ждет пляжный сейшен, на котором выступят топовые диджеи Северной столицы, а также певица Настасья.

    Международный молодежный водный фестиваль пройдет в Петербурге в мае

    Автор: Катерина Тимошенская
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