Молодежный фестиваль водных видов спорта соберет в Петербурге тысячи гостей

Санкт-Петербург, 15 мая. Международный молодежный водный фестиваль пройдет 26 мая в парке в честь 300-летия Петербурга, сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет в городе уже в шестой раз. Он заслуженно считается одним из самых ярких событий в летней жизни Северной столицы. На этот раз организаторы приготовили для гостей еще более насыщенную программу. Присоединиться к фестивалю собираются десятки тысяч человек.

Петербуржцы и туристы смогут познакомиться с такими направлениями активной жизни, как гидрофлай, флайбордин, а также винд, кайт, сап и мотосерфинг. Мастера своего дела расскажут им, как работает Jetovator – современное устройство, позволяющее выполнять крутые маневры над водой, используя лишь несколько рычагов управления, и покажут лучшие свои трюки.

Любителей пляжного волейбола привлечет открытие летней серии турниров CUT-SHOT. Также у воды пройдет финальный этап соревнований по авиамодельному спорту, где пилотам предстоит продемонстрировать ряд фигур сложного пилотажа, в частности взлет и посадку на воде.

Самые сильные люди планеты примут участие с соревнованиях Strongman. Также в рамках фестиваля пройдет межклубный благотворительный турнир по кроссфит.

Насыщенную спортивную программу организаторы разбавят культурной. Гостей ждет пляжный сейшен, на котором выступят топовые диджеи Северной столицы, а также певица Настасья.