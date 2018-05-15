Участники велопарада проедут по мосту Бетанкура в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 мая. Велосипедисты проедут по открывшемуся мосту Бетанкура в Санкт-Петербурге в рамках большого марафона.

Соответствующую информацию передает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Так, в конце текущего мая 27 числа состоится Большой Велопарад, участники начнут собираться в 11:00 часов утра у БКЗ «Октябрьский», после чего отправятся на Невский проспект и на Васильевский остров, откуда по Уральской улице заедут на мост Бетанкура, затем отправятся к парку 300-летия Петербурга.

Отметим, что прошедшем году в акции приняло участие 15 тысяч велосипедистов.