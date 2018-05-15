Более сотни учреждений культуры станут участниками «Ночи музеев» в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 мая. Общегородская акция «Ночь музеев» пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 20 мая.

Так, в текущем году в акции, получившей название «Ночь музеев», примут участие 117 музеев. Соответствующую информацию передает председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко.

«В прошлом году участвовало 111 музеев и библиотек, в этом — 117. Впервые принимают участие выставочный комплекс «Россия — моя история», Железнодорожный музей», — отметил Константин Сухенко.

Отметим, что в текущем году в мероприятии примет участие музей железных дорог, который открылся сравнительно недавно. Акция «Ночь музеев» пройдет в период с 19 по 20 мая. Стоимость билета составит, как и в прошлом году, 400 рублей.