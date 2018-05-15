Суд обязал «Деловой Петербург» и Transparency International выплатить 10 млн рублей ректору Горного университета

Санкт-Петербург, 15 мая. Городской суд обязал газету «Деловой Петербург» и региональный антикоррупционный центр Transparency International выплатить десять миллионов рублей ректору Горного университета Владимиру Литвиненко. Соответствующую информацию передает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Иск о защите чести и достоинства подал ректор Горного университета Владимир Литвиненко после публикаций о сделках с недвижимостью в центре города и в поселке Солнечное в ноябре 2016 в газете «Деловой Петербург».

Василеостровский районный суд частично удовлетворил исковые требования Литвиненко, обязав газету «Деловой Петербург» и Transparency International выплатить ему десять миллионов рублей.

Так, около четырех миллиона рублей должна будет выплатить газета «Деловой Петербург», в свою очередь региональный антикоррупционный центр Transparency International — около пяти миллионов рублей.

Также работающие над публикацией журналисты Надежда Федорова должна будет выплатить 500 тысяч рублей, Наталья Ковтун — 250 тысяч рублей, Ирина Панкратова — 250 тысяч рублей.