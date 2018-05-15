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Известный канатоходец пройдет через разведенный Дворцовый мост в Петербурге
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    Известный канатоходец пройдет через разведенный Дворцовый мост в Петербурге

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    Известный канатоходец пройдет через разведенный Дворцовый мост в Петербурге

    Санкт-Петербург, 15 мая. Канатоходец Расул Абакаров пройдет через разведенный Дворцовый мост в Санкт-Петербурге в рамках открытия нового сезона звукового шоу «Поющие мосты».

    Как сообщает пресс-служба комитета по культуре, потомственный канатоходец Расул Абакаров покажет жителям и гостям города экстремальный трюк, пройдя через разведенный Дворцовый мост.

    В следующую субботу, 26 мая, стартует новый сезон звукового шоу «Поющие мосты», в рамках которого будет представлено светомузыкальное представление в сопровождении симфонического оркестра.

    Мероприятие начнется в 23:30 часов, в полночь зажгут Ростральные колонны, после чего разведут Дворцовый мост, через который пройдет канатоходец Расул Абакаров.

     

    Автор: Алексей Громов
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