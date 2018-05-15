Известный канатоходец пройдет через разведенный Дворцовый мост в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 мая. Канатоходец Расул Абакаров пройдет через разведенный Дворцовый мост в Санкт-Петербурге в рамках открытия нового сезона звукового шоу «Поющие мосты».

Как сообщает пресс-служба комитета по культуре, потомственный канатоходец Расул Абакаров покажет жителям и гостям города экстремальный трюк, пройдя через разведенный Дворцовый мост.

В следующую субботу, 26 мая, стартует новый сезон звукового шоу «Поющие мосты», в рамках которого будет представлено светомузыкальное представление в сопровождении симфонического оркестра.

Мероприятие начнется в 23:30 часов, в полночь зажгут Ростральные колонны, после чего разведут Дворцовый мост, через который пройдет канатоходец Расул Абакаров.