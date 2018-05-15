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Власти Петербурга передали полиции 110 новых автомобилей‍
Россия
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    Власти Петербурга передали полиции 110 новых автомобилей‍

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    Власти Петербурга передали полиции 110 новых автомобилей?

    Санкт-Петербург, 15 мая. Торжественная передача 110 новых автомобилей ГУ МВД состоялась во вторник в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает пресс-служба администрации города.

    Сотрудники правоохранительных органов получили 181 новое транспортное средство, в свою очередь, власти города закупили на средства, выделенные из бюджета, и передали в распоряжение ведомства 110 машин.

    Торжественная церемония состоялась во вторник, 15 мая, на Дворцовой площади. Губернатор города Георгий Полтавченко, глава Ленобласти Александр Дрозденко, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров и начальник Главного управления МВД РФ по городу и области Сергей Умнов приняли участие в мероприятии.

    Автор: Алексей Громов
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