Спасенный в Петербурге тюлененок Гоглик вернулся в Балтийское море

Санкт-Петербург, 15 мая. Тюлененок Гоглик, который прошел реабилитацию в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, выпущен в Балтийское море. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал».

Специалисты сообщили, что тюлененок Гоглик, которого доставили на вертолете в Центр спасения ластоногих в Петербурге с северного маяка, расположенного на острове Гогланд в Финском заливе, в настоящее время находится в достаточно хорошей форме. Тюлененок не научился доверять людям, однако очень привязался к своему куратору.