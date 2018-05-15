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Спасенный в Петербурге тюлененок Гоглик вернулся в Балтийское море
Россия
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    Спасенный в Петербурге тюлененок Гоглик вернулся в Балтийское море

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    Спасенный в Петербурге тюлененок Гоглик вернулся в Балтийское море

    Санкт-Петербург, 15 мая. Тюлененок Гоглик, который прошел реабилитацию в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, выпущен в Балтийское море. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал».

    Специалисты сообщили, что тюлененок Гоглик, которого доставили на вертолете в Центр спасения ластоногих в Петербурге с северного маяка, расположенного на острове Гогланд в Финском заливе, в настоящее время находится в достаточно хорошей форме. Тюлененок не научился доверять людям, однако очень привязался к своему куратору.

    «На выпуске долго не хотел с ним расставаться. Вячеславу пришлось зайти в холодную воду и терпеливо ожидать, когда тюлененок последует за ним», — подчеркнули в пресс-службе «Водоканала».

    Автор: Алексей Громов
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