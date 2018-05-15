Экс-супруг Ирины Аллегровой скончался в больнице Петербурга

Санкт-Петербург, 15 мая. Бывший муж певицы Ирины Аллегровой скончался в ночь на вторник в реанимации Санкт-Петербурга. Об этом сообщили его близкие.

Экс-супруг Ирины Аллегровой Игорь Капуста скончался в ночь на вторник, 15 мая, в реанимации Введенской больницы, его близкие сообщают, что дата похорон на данный момент не известна. Игорь Капуста находился в больнице в критическом состоянии.

Отметим, что Игорь Капуста и Ирина Аллегрова состояли в браке в течение пяти лет, они расстались в 1999 году.

Игорь Капуста в 2012 году стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Перевозка наркотических средств», суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, в апреле 2017 года он вышел на свободу.