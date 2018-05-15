Болельщики ЧМ-2018 забронировали 74% мест на бесплатные поезда в Петербург

Санкт-Петербург, 15 мая. Болельщики ЧМ-2018 смогут бесплатно приехать в Петербург на 130 составах из Москвы, Сочи, Казани и Нижнего Новгорода.

Соответствующую информацию генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков, который отметил, что ещё шесть высокоскоростных «Сапсанов» будут перевозить болельщиков, хотя изначально было запланировано использовать 728 составов.

«Северная столица является самым популярным направлением по бронированию бесплатных билетов, более 74% мест уже забронировали», — подчеркнул Кирилл Поляков.

К настоящему моменту две трети из доступных изначально 448 162 мест заняты.