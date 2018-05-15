Петербуржцы заметили гуляющего лося на северо-востоке города

Санкт-Петербург, 15 мая. Жители Санкт-Петербурга заметили гуляющего по улице на северо-востоке города лося. Очевидцы сообщили о лесном госте в социальной сети.

Неожиданного гостя заметили у новостроек в районе пересечения Муринской дороги с Васнецовским проспектом.

«Лось гуляет по Муринской дороге, возле новостроек», — пишет один из пользователей соцсети в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Отметим, Муринская дорога находится на северо-востоке Санкт-Петербурга в Красногвардейском районе.

Ранее сообщалось о том, что проектно-сметную документацию, необходимую для строительства первого участка Восточного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, разработает «Стройпроект».