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Общество
Петербуржцы заметили гуляющего лося на северо-востоке города
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    Петербуржцы заметили гуляющего лося на северо-востоке города

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    Петербуржцы заметили гуляющего лося на северо-востоке города

    Санкт-Петербург, 15 мая. Жители Санкт-Петербурга заметили гуляющего по улице на северо-востоке города лося. Очевидцы сообщили о лесном госте в социальной сети.

    Неожиданного гостя заметили у новостроек в районе пересечения Муринской дороги с Васнецовским проспектом.

    «Лось гуляет по Муринской дороге, возле новостроек», — пишет один из пользователей соцсети в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

    Отметим, Муринская дорога находится на северо-востоке Санкт-Петербурга в Красногвардейском районе. 

    Ранее сообщалось о том, что проектно-сметную документацию, необходимую для строительства первого участка Восточного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, разработает «Стройпроект».

    Автор: Алексей Громов
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