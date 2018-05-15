Активисты измерили количество пыли на улицах Петербурга

Санкт-Петербург, 15 мая. Активисты движения «Красивый Петербург» собрали более двух килограммов грязи и пыли в Приморском районе города с одного квадратного метра.

Общественники города решили проверить качество уборки улиц от грязи и пыли. Так, 2,1 килограмма грязи и пыли собрали с одного квадратного метра дороги у дома №137/2, расположенного по Приморском проспекту. В свою очередь, более килограмма грязи и мыли собрали на Мытнинской набережной на Петроградской стороне.

Отметим, что норма составляет не более 30 граммов на квадратный метр, передает «Мойка78».

Напомним, жителей и гостей Санкт-Петербурга просят измерить количество пыли и грязи на улицах города. Соответствующую городскую акцию организовало движение «Красивый Петербург».