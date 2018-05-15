Меню
Общество
Активисты измерили количество пыли на улицах Петербурга
Происшествия
Годовалый мальчик отравился алкоголем во Владивостоке
Следующая новость
Загрузка...

    Активисты измерили количество пыли на улицах Петербурга

    30

    Активисты измерили количество пыли на улицах Петербурга

    Санкт-Петербург, 15 мая. Активисты движения «Красивый Петербург» собрали более двух килограммов грязи и пыли в Приморском районе города с одного квадратного метра.

    Общественники города решили проверить качество уборки улиц от грязи и пыли. Так, 2,1 килограмма грязи и пыли собрали с одного квадратного метра дороги у дома №137/2, расположенного по Приморском проспекту. В свою очередь, более килограмма грязи и мыли собрали на Мытнинской набережной на Петроградской стороне.

    Отметим, что норма составляет не более 30 граммов на квадратный метр, передает «Мойка78».

    Напомним, жителей и гостей Санкт-Петербурга просят измерить количество пыли и грязи на улицах города. Соответствующую городскую акцию организовало движение «Красивый Петербург».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.