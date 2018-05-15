«Стройпроект» подготовит план строительства первого участка Восточного скоростного диаметра в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 мая. Проектно-сметную документацию, необходимую для строительства первого участка Восточного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, разработает «Стройпроект».

Победителем конкурса на выбор подрядчика стал АО «Институт «Стройпроект», который подготовит проектно-сметную документацию для строительства первого участка Восточного скоростного диаметра, а именно дороги от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом.

Отметим, что тендер был объявлен в апреле 2018 года. Стоимость работ, которые должны быть выполнены до 30 ноября, оценивается в 299 миллионов рублей, однако планируется, что строительство будет выполнено за 279 миллионов рублей, передает «Коммерсант».