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Около 20 тонн птичьего корма из Мексики не пустили в Петербург
Украина
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    Около 20 тонн птичьего корма из Мексики не пустили в Петербург

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    Около 20 тонн птичьего корма из Мексики не пустили в Петербург

    Санкт-Петербург, 15 мая. Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Санкт-Петербург партию корма для птиц из Мексики.

    Партию корма для птиц, которую пытались ввезти в Санкт-Петербург, вернули обратно в Мексику, так как на территории страны бушует птичий грипп. Соответствующий запрет на ввоз продукции действует уже на протяжении шести лет.

    Кроме этого, сотрудники Россельхознадзора подчеркнули, что были неправильно оформлены документы, а именно, на маркировке не указали регистрационный номер продукции.

    Напомним, совет директоров футбольного клуба «Зенит» сократил количество кандидатов на пост главного тренера петербургской команды до трех человек.

    Автор: Алексей Громов
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