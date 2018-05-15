Около 20 тонн птичьего корма из Мексики не пустили в Петербург

Санкт-Петербург, 15 мая. Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Санкт-Петербург партию корма для птиц из Мексики.

Партию корма для птиц, которую пытались ввезти в Санкт-Петербург, вернули обратно в Мексику, так как на территории страны бушует птичий грипп. Соответствующий запрет на ввоз продукции действует уже на протяжении шести лет.

Кроме этого, сотрудники Россельхознадзора подчеркнули, что были неправильно оформлены документы, а именно, на маркировке не указали регистрационный номер продукции.

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