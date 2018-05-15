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Петербургский «Зенит» сократил список кандидатов на пост главного тренера до трех человек
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    Петербургский «Зенит» сократил список кандидатов на пост главного тренера до трех человек

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    Петербургский «Зенит» сократил список кандидатов на пост главного тренера до трех человек

    Санкт-Петербург, 15 мая. Совет директоров футбольного клуба «Зенит» сократил количество кандидатов на пост главного тренера петербургской команды до трех человек.

    Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», совет директоров «Зенита», который в понедельник, 14 мая, заседал в здании «Газпрома», расположенного на Английской набережной, сократил число претендентов на пост главного тренера сине-бело-голубых до трех человек.

    Ранее появилась информация о пяти кандидатах: Паулу Фонсеку из Португалии, Хорхе Сампаоли и Марсело Гальярдо из Аргентины, бывшего игрока петербургского ФК и в настоящее время тренера «Уфы» Сергея Семака и Маурицио Сарри из Италии.

    «По итогам совета директоров «список пяти» был сокращен до трех человек. В течение ближайших 7–10 дней с ними будут проведены предметные переговоры, — отметил пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

    Автор: Алексей Громов
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