ТК «Мега Сити» в Калининграде закрыли по решению суда

Калининград, 15 мая. Деятельность торгового комплекса «Мега Сити» в Калининграде приостановлена по решению суда из-за обнаруженных недостатков.

Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные от сотрудников управляющей компании торгового комплекса.

Торговый комплекс «Мега Сити», расположенный на улице Мусоргского, 10, в настоящее время закрыт, так как сотрудники МЧС по обеспечению мер пожарной безопасности во время проверки обнаружили недостатки.