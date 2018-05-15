ТК «Мега Сити» в Калининграде закрыли по решению суда
Калининград, 15 мая. Деятельность торгового комплекса «Мега Сити» в Калининграде приостановлена по решению суда из-за обнаруженных недостатков.
Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные от сотрудников управляющей компании торгового комплекса.
Торговый комплекс «Мега Сити», расположенный на улице Мусоргского, 10, в настоящее время закрыт, так как сотрудники МЧС по обеспечению мер пожарной безопасности во время проверки обнаружили недостатки.
«На сегодняшний день значительная часть замечаний устранена, но некоторые из них носят документальный характер и требуют дополнительного времени», — уточнили в управляющей компании.