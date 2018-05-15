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Общество
Движение транспорта ограничат на Митрофаньевском путепроводе в Петербурге до конца мая
Общество
Движение транспорта ограничат на Митрофаньевском путепроводе в Петербурге до конца мая
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    Движение транспорта ограничат на Митрофаньевском путепроводе в Петербурге до конца мая

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    Движение транспорта ограничат на Митрофаньевском путепроводе в Петербурге до конца мая

    Санкт-Петербург, 15 мая. Автомобилистов предупреждают, что на Митрофаньевском путепроводе в Санкт-Петербурге ограничат дорожное движение до 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба «Мостотреста».

    Так, в период с 05:00 часов утра 15 мая до 05:00 часов 19 мая будет ограничено движение автомобильного транспорта по средним полосам в обоих направлениях. В свою очередь, в период с 05:00 19 мая до 05:00 23 мая нельзя будет проехать по крайним полосам в обоих направлениях. 

    Напомним, в период с 17 мая по 11 октября текущего года будет ограничено движение транспорта по Казначейской улице от Столярного переулка до набережной канала Грибоедова из-за проведения работ по размещению фасадных лесов.

    Автор: Алексей Громов
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