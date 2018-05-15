Казначейскую улицу в Петербурге закроют для движения транспорта до октября

Санкт-Петербург, 15 мая. Новые ограничения движения транспорта вводятся на дорогах. Соответствующая информация появилась на сайте Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

Водителей предупреждают, что в период с 17 мая по 11 октября текущего года будет ограничено движение транспорта по Казначейской улице от Столярного переулка до набережной канала Грибоедова из-за проведения работ по размещению фасадных лесов.

Также на четыре дня, начиная с 17 мая, будет ограничено движение на перекрестке улицы Гастелло и Демонстрационного проезда, где планируют провести работы по благоустройству после прокладки газопровода.