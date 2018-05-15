Стало известно, кто будет организатором праздника к 1030-летию Крещения Руси

Санкт-Петербург, 15 мая. Праздничные мероприятия пройдут летом в 2018 году в день крещения Руси, организацией займется управляющий делами Московской патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладождский Варсофоний.

Празднования 1030-летия крещения Руси пройдут 28 июля, передает «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Принято решение в митрополиях и епархиях провести праздничные и памятные мероприятия: концерты, выставки и конференции. Также пройдут праздничные богослужения», — сообщил Владимир Легойда.

Организацией мероприятий займется сформированный Священным Синодом организационный комитет, его возглавил управляющий делами Московской патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсофоний.