Стало известно, кто будет организатором праздника к 1030-летию Крещения Руси
Санкт-Петербург, 15 мая. Праздничные мероприятия пройдут летом в 2018 году в день крещения Руси, организацией займется управляющий делами Московской патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладождский Варсофоний.
Празднования 1030-летия крещения Руси пройдут 28 июля, передает «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Принято решение в митрополиях и епархиях провести праздничные и памятные мероприятия: концерты, выставки и конференции. Также пройдут праздничные богослужения», — сообщил Владимир Легойда.
Организацией мероприятий займется сформированный Священным Синодом организационный комитет, его возглавил управляющий делами Московской патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсофоний.
«Кроме того, Синод постановил сформировать организационный комитет под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Комитет будет заниматься подготовкой празднования на общецерковном уровне», — подчеркнул Владимир Легойда.