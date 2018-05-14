Контрольно-счетная палата Петербурга отчиталась о работе в 2017 году

Санкт-Петербург, 14 мая. Председатель Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадим Лопатников отчитался о работе в 2017 году, отметив, что были выявлены нарушения и недостатки на 13,4 миллиарда рублей.

Так, в 2017 году были проведены 56 плановых проверок, в рамках которых проверили 526 объектов, и 244 экспертно-аналитических мероприятия, из которых 120 представляют собой подготовку заключений о проектах законов о бюджете.

Согласно документу, было выявлено нецелевое расходование бюджетных средств на 281 миллион рублей. В свою очередь, удалось ликвидировать нарушения на 11 миллиардов рублей и вернуть в городской бюджет около 4,2 миллиона рублей.

Также государственные программы города исполнены на 97,2% в 2017 году. Отметим, что 15,1 миллиарда рублей остались неосвоенными.