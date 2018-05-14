Штиль и жара: петербуржцев предупредили о грязном воздухе

Санкт-Петербург, 14 мая. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о том, что жара и штиль значительно загрязнят воздух. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте администрации города со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Синоптики подчеркивают, что загрязнение атмосферы до первой степени опасности ожидается ночью и утром 15 и 16 мая. Причиной этому станет жара в сочетании со штилем.

Напомним, воскресная жара 13 мая стала рекордной для этого дня текущего месяца, преодолев температурные показатели в 2010 году. Об этом сообщает на своей странице в Facebook главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.