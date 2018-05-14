Первый этап ремонта дороги завершился на Невском проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 мая. Первый этап ремонта Невского проспекта и Дворцового проезда в Санкт-Петербурге завершился в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Второй этап проведения ремонтных работ пройдет после чемпионата мира по футболу. Так, в воскресенье, 13 мая, дорожные службы завершили ремонт Невского проспекта и Дворцового проезда, в рамках которого был заменен асфальт на проезжей части и на зоне трамвайных путей. Также замены требовали некоторые гранитные бортовые камни.

Отметим, более 243 миллионов рублей было выделено на проведениях ремонтных работ на Невском проспекте.